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Зеленський обговорив майбутній саміт Україна-ЄС з головою Європейської ради

Фото: Володимир Зеленський, президент України (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Однією з тем обговорень став майбутній саміт Україна-ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

"Під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні. Домовилися про спільні зусилля щодо реалізації формули світу. Обговорили очікування від майбутнього саміту Україна-ЄС", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадаємо, вчора, 9 січня, постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна-Євросоюз відбудеться 3 лютого у Києві.

Також ми писали, що, за словами голови представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса, під час майбутнього саміту планується обговорити початок переговорів щодо членства України.

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Володимир ЗеленськийРада ЄвропиСаміт Україна - ЄСШарль Мишель