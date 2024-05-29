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Зеленский обсудил предстоящий саммит мира с генсеком ООН

Киев, Среда 29 мая 2024 20:11
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Зеленский обсудил предстоящий саммит мира с генсеком ООН Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Одной из тем обсуждений стал саммит мира, который пройдет 15-16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский рассказал, что поблагодарил Гутерриша за активную поддержку формулы мира и саммита мира.

Президент напомнил, что все пункты формулы мира, которые планируется обсудить на саммите мира, основаны на Уставе ООН и базовых человеческих ценностях.

"Именно поэтому участие ООН важно для глобальных усилий", - добавил Зеленский.

Саммит мира

Напомним, 15-16 июня Украина проведет первую встречу по формуле мира на уровне лидеров. В ходе мероприятия планируется обсудить три вопроса, среди которых обмен пленными с Россией, а также возвращение депортированных украинских детей.

Саммит пройдет в Швейцарии на одном из местных курортов. На встречу лидеров не приглашали Россию.

Более детально о том, почему РФ не будет на мероприятии, - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский ООН Российская Федерация Антониу Гутерриш Саммит мира Война в Украине
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