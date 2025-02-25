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Зеленский обсудил с Макроном его визит к Трампу

Вторник 25 февраля 2025 21:53
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Зеленский обсудил с Макроном его визит к Трампу Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили визит Макрона в США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

"Говорил с президентом Макроном о его визите в Америку, координируем наши действия. Эмманюэль, спасибо за поддержку", - сообщил Зеленский.

Других деталей разговора президент не раскрыл.

В то же время сам Макрон в Twitter также сообщил о разговоре с Зеленским. Кроме этого Макрон провел разговор с лидером британского правительства Киром Стармером.

"Мы полны решимости работать ради прочного и длительного мира в Украине", - написал Макрон.

Визит Макрона в США

24 февраля 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон совершил официальный визит в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой переговоров была война в Украине и поиск путей достижения устойчивого мира.

Макрон отметил необходимость справедливого распределения оборонных расходов между Европой и США, а также предложил размещение европейских миротворческих сил в Украине после заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Стоит заметить, что Стармер вскоре должен посетить Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. В частности, они должны обсудить увеличение расходов НАТО на оборону.

Стармер сказал, что даст четко понять Трампу: "Я хочу, чтобы эти отношения укреплялись".

Инициатива Макрона и Стармера

Ранее мы писали о том, что Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины. Он может включать отправку войск в Украину.

В частности, Макрон заявил, что Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины.

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Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Кир Стармер
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