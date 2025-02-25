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Зеленський обговорив з Макроном його візит до Трампа

Вівторок 25 лютого 2025 21:53
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Зеленський обговорив з Макроном його візит до Трампа Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Вони обговорили візит Макрона до США.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

"Говорив із президентом Макроном про його візит в Америку, координуємо наші дії. Емманюелю, дякую за підтримку", - повідомив Зеленський.

Інших деталей розмови президент не розкрив.

Водночас сам Макрон у Twitter також повідомив про розмову із Зеленським. Окрім цього Макрон провів розмову з лідером британського уряду Кіром Стармером.

"Ми сповнені рішучості працювати заради міцного та тривалого миру в Україні", - написав Макрон.

Візит Макрона до США

24 лютого 2025 року президент Франції Емманюель Макрон здійснив офіційний візит до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Основною темою переговорів була війна в Україні та пошук шляхів досягнення стійкого миру.

Макрон наголосив на необхідності справедливого розподілу оборонних витрат між Європою та США, а також запропонував розміщення європейських миротворчих сил в Україні після укладення мирної угоди між Києвом та Москвою.

Варто зауважити, що Стармер невдовзі має відвідати Сполучені Штати, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Зокрема, вони мають обговорити збільшення вітрат НАТО на оборону.

Стармер сказав, що дасть чітко зрозуміти Трампу: "Я хочу, щоб ці відносини зміцнювалися".

Ініціатива Макрона і Стармера

Раніше ми писали про те, що Франція та Велика Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України. Він може включати відправку військ в Україну.

Зокрема, Макрон заявив, що Франція та Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України.

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