ua en ru
Вт, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Макрон расскажет лидерам ЕС о переговорах с Трампом

Вторник 25 февраля 2025 14:20
UA EN RU
Макрон расскажет лидерам ЕС о переговорах с Трампом Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Европейского совета Антониу Кошта организует видеоконференцию с лидерами ЕС. Они послушают отчет президента Франции Эммануэля Макрона о его встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина в соцсети X (Twitter).

Это произойдет накануне специального саммита ЕС, посвященного вопросам безопасности Украины. По его словам, видеовстреча состоится утром 26 февраля.

"Для подготовки к специальному Европейскому совету 6 марта я организую видеоконференцию членов Евросовета завтра утром, чтобы послушать отчет президента Эммануэля Макрона относительно его недавнего визита в Вашингтон, округ Колумбия", - отметил он.

Саммит ЕС

Специальный саммит ЕС по Украине состоится 6 марта, и лидеры блока продолжают искать общую позицию относительно будущего мирного процесса.

Европейский совет также планирует обсудить возможность участия своего представителя в будущих переговорах по войне. Кошта заявил, что Европа приветствует дипломатические усилия Трампа, но подчеркнул, что решение о мирных переговорах зависит исключительно от Украины.

Кошта отметил, что эта война не только об Украине, но и о европейской безопасности. Поэтому Европа должна быть представлена на переговорах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Франция Война в Украине
NEWS
Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО
Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО
DAILY
Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году