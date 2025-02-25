Макрон расскажет лидерам ЕС о переговорах с Трампом

Президент Европейского совета Антониу Кошта организует видеоконференцию с лидерами ЕС. Они послушают отчет президента Франции Эммануэля Макрона о его встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина в соцсети X (Twitter).

"Для подготовки к специальному Европейскому совету 6 марта я организую видеоконференцию членов Евросовета завтра утром, чтобы послушать отчет президента Эммануэля Макрона относительно его недавнего визита в Вашингтон, округ Колумбия", - отметил он.

Это произойдет накануне специального саммита ЕС, посвященного вопросам безопасности Украины. По его словам, видеовстреча состоится утром 26 февраля.

Саммит ЕС

Специальный саммит ЕС по Украине состоится 6 марта, и лидеры блока продолжают искать общую позицию относительно будущего мирного процесса.

Европейский совет также планирует обсудить возможность участия своего представителя в будущих переговорах по войне. Кошта заявил, что Европа приветствует дипломатические усилия Трампа, но подчеркнул, что решение о мирных переговорах зависит исключительно от Украины.

Кошта отметил, что эта война не только об Украине, но и о европейской безопасности. Поэтому Европа должна быть представлена на переговорах.