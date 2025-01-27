Зеленский обсудил с Макроном дальнейшую поддержку Украины

Главы двух государств встретились после церемонии празднования 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в годы Второй Мировой войны.

Как проинформировали в Офисе президента Украины, Зеленский выразил благодарность Макрону за поддержку Украины и военную помощь.

Так, напомнили в ОП, с начала широкомасштабной агрессии РФ французская сторона предоставила Украине оборонную поддержку на 6 млрд евро.

Во время встречи президенты обсудили возможности усиления Францией оборонных возможностей Украины. У Зеленского отметили, что это будет укреплять позиции Киева для "достижения справедливого и прочного мира".

"Особое внимание уделили сотрудничеству в сфере безопасности и возможным форматам гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Рассчитываем на поддержку Франции в переговорном процессе для вступления в ЕС", - сказал украинский президент.