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Зеленський обговорив з Макроном подальшу підтримку України

Фото: Еммануель Макрон і Володимир Зеленський, президенти Франції та України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президенти України під час офіційного візиту до Польщі провів зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном. Сторони обговорили низку питань, зокрема подальшу підтримку України з боку Парижа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Глави двох держав зустрілися після церемонії відзначення 80-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау у роки Другої Світової війни.

Як поінформували в Офісі президента України, Зеленський висловив вдячність Макрону за підтримку України та військову допомогу.

Так, нагадали в ОП, з початку широкомасштабної агресії РФ французька сторона надала Україні оборонну підтримку на 6 млрд євро.

Під час зустрічі президенти обговорили можливості посилення Францією оборонних спроможностей України. У Зеленського зазначили, що це зміцнюватиме позиції Києва для "досягнення справедливого й тривалого миру".

"Окрему увагу приділили безпековій співпраці й можливим форматам гарантій безпеки для України та всієї Європи. Розраховуємо на підтримку Франції в переговорному процесі для вступу в ЄС", - сказав український президент.

Як повідомлялося раніше, 27 січня український президент Володимир Зеленський перебуває у Польщі з офіційним візитом. Глава держави взяв участь у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу. У програмі візиту Зеленського є двосторонні зустрічі, зокрема, із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та із президентом Франції Еммануелем Макроном.

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