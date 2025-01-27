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Зеленский обсудил с Макроном дальнейшую поддержку Украины

Понедельник 27 января 2025 23:34
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Зеленский обсудил с Макроном дальнейшую поддержку Украины Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, президенты Франции и Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президенты Украины во время официального визита в Польшу провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности дальнейшую поддержку Украины со стороны Парижа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Главы двух государств встретились после церемонии празднования 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в годы Второй Мировой войны.

Как проинформировали в Офисе президента Украины, Зеленский выразил благодарность Макрону за поддержку Украины и военную помощь.

Так, напомнили в ОП, с начала широкомасштабной агрессии РФ французская сторона предоставила Украине оборонную поддержку на 6 млрд евро.

Во время встречи президенты обсудили возможности усиления Францией оборонных возможностей Украины. У Зеленского отметили, что это будет укреплять позиции Киева для "достижения справедливого и прочного мира".

"Особое внимание уделили сотрудничеству в сфере безопасности и возможным форматам гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Рассчитываем на поддержку Франции в переговорном процессе для вступления в ЕС", - сказал украинский президент.

Как сообщалось ранее, 27 января украинский президент Владимир Зеленский находится в Польше с официальным визитом. Глава государства принял участие в мероприятиях к 80-й годовщине освобождения Аушвица. В программе визита Зеленского есть двусторонние встречи, в частности, с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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