Зеленский обсудил с Коштой разблокирование 90 млрд евро для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

"Обсудили с президентом Европейского совета Антониу Коштой разблокирование финансового пакета помощи на 90 млрд евро. Украина выполнила то, по поводу чего к нам обращался Евросоюз", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен прежде всего речь шла о разблокировании кредита для Украины.

"Эти средства усилят не только Украину, но и всю Европу. И важно, чтобы в ближайшее время мы уже начали их получать. Все необходимые шаги для этого со стороны Украины сделаны", - подчеркнул президент.

90 млрд евро для Украины

Напомним, в конце 2025 года лидеры европейских стран согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро. Но после повреждения Россией трубопровода "Дружба", Венгрия заблокировала кредит до восстановления нефтеснабжения.

Победа на парламентских выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра не означает автоматического разблокирования кредита для Украины от ЕС на 90 млрд евро.

Отметим, Мадьяр ранее связал снятие венгерского вето с возобновлением работы нефтепровода "Дружба". По его словам, Будапешт разблокирует кредит, как только нефть снова пойдет по трубе.