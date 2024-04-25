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Зеленский обсудил пользу от ATACMS со спикером Джонсоном и ведущими сенаторами

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и ведущими сенаторами. Одной из тем обсуждений стали дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам главы государства, кроме Джонсона, он также пообщался с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократов в Сенате Чаком Шумером. 

Президент поблагодарил американских конгрессменов за двухпартийную поддержку и лидерство в принятии закона о финансировании помощи Украине. 

"Рассказал собеседникам о ситуации на поле боя, потребности в усилении противовоздушной защиты, в частности, системами Patriot и пользе от дальнобойных систем ATACMS", - заявил Зеленский. 

ATACMS для Украины

Напомним, вчера, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает более 60 млрд долларов на помощь Украине.

После этого США сразу анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 1 млрд долларов. Как позже уточнил Зеленский, туда вошли дальнобойные ракеты ATACMS, радиус действия которых достигает 300 километров.

В Минобороны США рассказали, что Украина уже получила ATACMS в начале апреля. Такую передачу тайно одобрил президент США Джо Байден.

Источники The New York Times рассказали, что всего украинские защитники получили более сотни таких ракет.

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