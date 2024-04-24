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США тайно передали Украине ATACMS, а ВСУ применили их на прошлой неделе

Среда 24 апреля 2024 19:54
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США тайно передали Украине ATACMS, а ВСУ применили их на прошлой неделе Архивное фото: ВСУ применили ATACMS на прошлой неделе (facebook com inukraineofficial)
Автор: Дмитрий Браславский

США в марте тайно поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, а ВСУ применили их против россиян на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и заявление Пентагона, которое приводит журналист CNN Наташа Бертранд.

ATACMS использовали для удара по Крыму

Дальнобойные ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден утвердил 12 марта. Однако неизвестно, сколько ракет было передано в том пакете помощи.

Reuters пишет, что ракеты были впервые применены ранним утром 17 апреля по аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км от украинской линии фронта.

Что побудило США передать ракеты Украине

Отмечается, что использование Россией баллистических ракет дальнего радиуса действия поставленных Северной Кореей против Украины в декабре и январе привело к изменению взглядов в США.

Также одним из факторов смены взглядов стали атаки России на важную инфраструктуру в Украине. Чиновник на условиях анонимности объяснил, что США предупреждали РФ об этих вещах, но оккупанты не послушались их.

Ракеты передавали тайно

В январе американские военные начали закупать у компании Lockheed-Martin новые ракеты, так что опасения относительно снижения боеспособности армии США в случае передачи Украине ATACMS были развеяны.

Президент Джо Байден встретился со своей командой национальной безопасности в середине февраля и согласился принять единогласную рекомендацию от своих советников отправить ракеты в Украину.

В обсуждении приняли участие советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.

Проблемой оставалось финансирование, но в марте удалось найти лишние деньги и передать Украине ракеты. Reuters пишет, что Байден посоветовал своей команде включить в него ATACMS, но делать это тайно, чтобы сберечь оперативную безопасность и элемент внезапности для Украины.

Заявление Пентагона

В Минобороны США заявили, что ракеты дальнего радиуса действия ATACMS прибыли в Украину в начале этого месяца в соответствии с указанием президента Байдена о доставке Киеву долгожданных ракет.

Представитель Пентагона Гаррон Гарн сообщил, что Байден тайно одобрил поставку ракет. Они были включены в мартовский пакет помощи.

Источники издания CNN указывают, что в рамках нового пакета помощи также ожидается поставка ATACMS в большем объеме.

Удар по Джанкою

Недавно украинские войска нанесли удар по аэродрому в оккупированном Джанкое. Атаку подтвердил президент Владимир Зеленский.

Позже в украинской разведке рассказали о потерях россиян после удара ВСУ. Речь шла о системах ПВО.

Затем Генштаб ВСУ опубликовал видео ракетного удара по Джанкою. А СМИ опубликовали спутниковые снимки последствий удара по аэродрому.

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