Зеленський обговорив користь від ATACMS зі спікером Джонсоном та провідними сенаторами

За словами глави держави, окрім Джонсона, він також поспілкувався з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом та лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером.

Президент подякував американським конгресменам за двопартійну підтримку та лідерство у прийнятті закону про фінансування допомоги Україні.

"Розповів співрозмовникам про ситуацію на полі бою, потреби у посиленні протиповітряного захисту, зокрема, системами Patriot і користь від далекобійних систем ATACMS", - заявив Зеленський.