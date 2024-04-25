Зеленський обговорив користь від ATACMS зі спікером Джонсоном та провідними сенаторами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та провідними сенаторами. Однією з тем обговорень стали далекобійні ракети ATACMS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
За словами глави держави, окрім Джонсона, він також поспілкувався з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом та лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером.
Президент подякував американським конгресменам за двопартійну підтримку та лідерство у прийнятті закону про фінансування допомоги Україні.
"Розповів співрозмовникам про ситуацію на полі бою, потреби у посиленні протиповітряного захисту, зокрема, системами Patriot і користь від далекобійних систем ATACMS", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, вчора, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає понад 60 млрд доларів на допомогу Україні.
Після цього США одразу анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд доларів. Як пізніше уточнив Зеленський, туди увійшли далекобійні ракети ATACMS, радіус дії яких сягає 300 кілометрів.
У Міноборони США розповіли, що Україна вже отримала ATACMS на початку квітня. Таку передачу таємно схвалив президент США Джо Байден.
Джерела The New York Times розповіли, що всього українські захисники отримали понад сотню таких ракет.
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