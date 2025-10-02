Зеленский обсудил с руководством ЕС поддержку евроинтеграции Украины с руководством ЕС

По словам Зеленского, во время встречи предметно обсудили поддержку евроинтеграции Украины и открытие первого кластера вместе с Молдовой.

Также речь шла об инициативе Евросоюза по созданию "Стены дронов". Президент отметил, что Украина готова присоединиться к ней и поделиться опытом борьбы с российскими беспилотниками.

Стороны также обсудили использование замороженных активов РФ и новые финансовые инструменты для поддержки Украины.

"Спасибо партнерам за поддержку и общее понимание важности нашего единства и работы ради нашей безопасности. Важно, что роль Европы ощутима, и рассчитываем на еще более активную работу на всех направлениях", - отметил Зеленский.