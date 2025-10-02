Зеленский обсудил с руководством ЕС поддержку евроинтеграции Украины с руководством ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в Копенгагене провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
По словам Зеленского, во время встречи предметно обсудили поддержку евроинтеграции Украины и открытие первого кластера вместе с Молдовой.
Также речь шла об инициативе Евросоюза по созданию "Стены дронов". Президент отметил, что Украина готова присоединиться к ней и поделиться опытом борьбы с российскими беспилотниками.
Стороны также обсудили использование замороженных активов РФ и новые финансовые инструменты для поддержки Украины.
"Спасибо партнерам за поддержку и общее понимание важности нашего единства и работы ради нашей безопасности. Важно, что роль Европы ощутима, и рассчитываем на еще более активную работу на всех направлениях", - отметил Зеленский.
Напомним, сегодня, 2 октября, в Копенгагене проходит седьмое заседание Европейского политического сообщества, которое объединяет глав государств и правительств 47 европейских стран.
В рамках визита запланированы двусторонние встречи Зеленского с ведущими европейскими лидерами, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Совета Министров Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие.