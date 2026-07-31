Зеленскому позвонил Вэнс, говорили о ракетах к Patriot

Украинский президент получил "хороший телефонный звонок" от вице-президента США Джей Ди Венса. Стороны обсудили антибаллистику для Украины и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
"Обсудили результаты нашей недавней встречи с Президентом Трампом в Вашингтоне - положительной и продуктивной. Российские воздушные удары по нашей стране не прекращаются, и ПВО - а именно перехватчики для "петриотов" против баллистики - остается основным приоритетом", - отметил глава государства.
Президент добавил, что обсудил с Вэнсом и последствия полномасштабной войны для мировых рынков.
Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что страна остро нуждается в ракетах для защиты от массированных ударов России баллистическими ракетами.
В настоящее время Киев ведет переговоры с США по ускорению поставок ракет в системы Patriot, а также запуску совместного производства средств ПВО. Кроме того, Украина рассчитывает на поддержку Японии в организации производства комплексов Patriot по американской лицензии.
Также Зеленский анонсировал новые кадровые назначения, направленные на усиление защиты украинского неба, и определил конкретные шаги по ускорению реализации ключевых оборонных проектов.
РБК-Украина писало, что врио министра обороны Евгений Хмара отметил потребность Украины в поставке антибалистических ракет. По его словам, Киев обратился к Вашингтону с запросом на перехватчики PAC-3 и не только.