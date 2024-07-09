ua en ru
Вт, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обсудил с Трюдо ракетную атаку РФ по Украине 8 июля и усиление ПВО

Вторник 09 июля 2024 02:18
UA EN RU
Зеленский обсудил с Трюдо ракетную атаку РФ по Украине 8 июля и усиление ПВО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с канадским премьер-министром Джастином Трюдо рассказал о последствиях российских ракетных ударов 8 июля по разным городам, и о жертвах атаки. Стороны также обсудили потребности ВСУ в усилении противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского президента.

"Провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и подробно проинформировал его о сегодняшнем жестоком российском ударе, который унес жизни и нанес существенные разрушения, в частности больницы в Киеве, где дети лечатся от рака и других серьезных проблем со здоровьем", - рассказал Зеленский в понедельник вечером.

Он добавил, что по состоянию на сегодня известно о 170 раненых, среди которых 13 - дети. Кроме того, из-за вражеских обстрелов 8 июля число погибших составило 37 человек.

Зеленский выразил благодарность Трюдо "за поддержку".

"Мы обсудили совместные действия, которые дадут России адекватный и сильный ответ на этот террор", - говорится в сообщении украинского президента.

Кроме того, Зеленский рассказал главе правительства Канады о текущей потребности Украины в усилении противовоздушной обороны.

"Мы будем очень благодарны за помощь Канады в коммуникации с партнерами для удовлетворения этих потребностей. Важно, что мы также скоординировали наши позиции в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее президент Зеленский в вечернем обращении 8 июля отметил, что Западные партнеры могут помочь остановить российский ракетный террор против Украины благодаря "сильным шагам", а не выражая сочувствие или обеспокоенность.

Также мы писали, что в середине июня премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна предоставит Украине более 15 млн долларов на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Подробно о том, какую помощь Канада оказывала Украине с начала вторжения – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Канада Джастин Трюдо Помощь Украине
NEWS
Двойной удар по Киеву, прилеты в Днепре и Кривом Роге: главное о последствиях атаки РФ
Двойной удар по Киеву, прилеты в Днепре и Кривом Роге: главное о последствиях атаки РФ
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон