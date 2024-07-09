Зеленский обсудил с Трюдо ракетную атаку РФ по Украине 8 июля и усиление ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с канадским премьер-министром Джастином Трюдо рассказал о последствиях российских ракетных ударов 8 июля по разным городам, и о жертвах атаки. Стороны также обсудили потребности ВСУ в усилении противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского президента.
"Провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и подробно проинформировал его о сегодняшнем жестоком российском ударе, который унес жизни и нанес существенные разрушения, в частности больницы в Киеве, где дети лечатся от рака и других серьезных проблем со здоровьем", - рассказал Зеленский в понедельник вечером.
Он добавил, что по состоянию на сегодня известно о 170 раненых, среди которых 13 - дети. Кроме того, из-за вражеских обстрелов 8 июля число погибших составило 37 человек.
Зеленский выразил благодарность Трюдо "за поддержку".
"Мы обсудили совместные действия, которые дадут России адекватный и сильный ответ на этот террор", - говорится в сообщении украинского президента.
Кроме того, Зеленский рассказал главе правительства Канады о текущей потребности Украины в усилении противовоздушной обороны.
"Мы будем очень благодарны за помощь Канады в коммуникации с партнерами для удовлетворения этих потребностей. Важно, что мы также скоординировали наши позиции в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее президент Зеленский в вечернем обращении 8 июля отметил, что Западные партнеры могут помочь остановить российский ракетный террор против Украины благодаря "сильным шагам", а не выражая сочувствие или обеспокоенность.
Также мы писали, что в середине июня премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна предоставит Украине более 15 млн долларов на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.
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