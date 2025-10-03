Зеленский пригласил лидера второй крупнейшей страны Африки в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с коллегой из Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди и пригласил его в Украину, чтобы лично обсудить все дальнейшие планы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
О чем говорили президенты
Кроме того, президент Зеленский во время разговора поблагодарил президента ДР Конго за солидарность с Украиной и украинцами.
"Мы говорили о важности достижения мира, об уважении суверенитета и территориальной целостности и о развитии наших двусторонних отношений", - отметил Зеленский.
По словам Зеленского Украина готова к сотрудничеству во многих сферах:
- оборонное сотрудничество,
- агротехнологии,
- децентрализация энергетики,
- цифровизация государственных услуг
"ДРК заинтересована в этом, и мы договорились, что наши команды проработают все вопросы, необходимые для взаимовыгодного партнерства", - добавил президент.
Напомним, Демократическая Республика Конго присоединяется к Международной коалиции по возвращению украинских детей, создание которой инициировал президент Владимир Зеленский.
Добавим, что Украина и Демократическая Республика Конго установили дипотношения еще в 1999 году. Но именно в последние несколько лет это сотрудничество активизировалось.
В апреле 2024 официально заработало новое посольство Украины в ДРК. Ведомство открыли по поручению президента Зеленского.
При этом в марте этого года в Ужгороде официально открылось консульство Демократической Республики Конго.