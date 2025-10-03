ua en ru
Зеленський запросив лідера другої найбільшої країни Африки до України

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 16:45
UA EN RU
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Оксана Тесленко

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колегою з Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді та запросив його до України, аби особисто обговорити усі подальші плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у Telegram.

Про що говорили президенти

Крім того, президент Зеленський під час розмови подякував президенту ДР Конго за солідарність з Україною та українцями.

"Ми говорили про важливість досягнення миру, про повагу до суверенітету й територіальної цілісності та про розвиток наших двосторонніх відносин", - зазначив Зеленський.

За словами Зеленського Україна готова до співпраці в багатьох сферах:

  • оборонне співробітництво,
  • агротехнології,
  • децентралізація енергетики,
  • цифровізація державних послуг

"ДРК зацікавлена в цьому, і ми домовилися, що наші команди опрацюють усі питання, необхідні для взаємовигідного партнерства", - додав президент.

Нагадаємо, Демократична Республіка Конго приєднується до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, створення якої ініціював президент Володимир Зеленський.

Додамо, що Україна та Демократична Республіка Конго встановили дипвідносини ще в 1999 році. Але саме в останні кілька років ця співпраця активізувалася.

У квітні 2024 року офіційно запрацювало нове посольство України в ДРК. Відомство відкрили за дорученням президента Зеленського.

При цьому в березні того ж року в Ужгороді офіційно відкрилося консульство Демократичної Республіки Конго.

