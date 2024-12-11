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Зеленский обсудил с премьером Испании потребности Украины в ПВО

Киев, Среда 11 декабря 2024 21:51
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Зеленский обсудил с премьером Испании потребности Украины в ПВО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Одной из тем обсуждений стали потребности Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Глава украинского государства поблагодарил Испании за всю предоставленную помощь, реализацию соглашения по безопасности, а также вклад страны в укрепление украинской противовоздушной обороны.

"Президент рассказал о необходимости в дополнительных средствах ПВО на фоне российских ударов по украинской энергетике", - уточнили в ОП.

В ведомстве добавили, что отдельной темой переговоров стала европейская интеграция Украины. Зеленский выразил надежду, что первые переговорные кластеры удастся открыть в начале следующего года.

Также лидеры договорились о встрече, которая пройдет в ближайшее время.

ПВО для Украины

Напомним, ПВО остается приоритетным запросом Украины к партнерам, поскольку россияне продолжают ежедневно наносить удары по украинской гражданской инфраструктуре.

В частности, недавно президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что с тактической точки зрения дополнительные системы Patriot - это лучшие гарантии безопасности для страны.

Он уточнил, что такие "гарантии безопасности" смогут закрыть небо Украины. Речь о 10-12 дополнительных батарей.

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