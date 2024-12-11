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Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії потреби України у ППО

Київ, Середа 11 грудня 2024 21:51
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Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії потреби України у ППО Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Однією із тем обговорень стали потреби України у додаткових системах протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Глава української держави подякував Іспанії за всю надану допомогу, реалізацію безпекової угоди, а також внесок країни у зміцнення української протиповітряної оборони.

"Президент розповів про необхідність додаткових засобів ППО на тлі російських ударів по українській енергетиці", - уточнили в ОП.

У відомстві додали, що окремою темою переговорів стала європейська інтеграція України. Зеленський висловив сподівання, що перші переговорні кластери вдасться відкрити на початку наступного року.

Також лідери домовилися про зустріч, яка відбудеться найближчим часом.

ППО для України

Нагадаємо, ППО залишається пріоритетним запитом України до партнерів, оскільки росіяни продовжують щодня завдавати ударів по українській цивільній інфраструктурі.

Зокрема, нещодавно президент України Володимир Зеленський наголосив, що з тактичної точки зору додаткові системи Patriot - це найкращі гарантії безпеки для країни.

Він уточнив, що такі "гарантії безпеки" зможуть закрити небо України. Мова про 10-12 додаткових батарей.

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