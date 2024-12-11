Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії потреби України у ППО

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Глава української держави подякував Іспанії за всю надану допомогу, реалізацію безпекової угоди, а також внесок країни у зміцнення української протиповітряної оборони.

"Президент розповів про необхідність додаткових засобів ППО на тлі російських ударів по українській енергетиці", - уточнили в ОП.

У відомстві додали, що окремою темою переговорів стала європейська інтеграція України. Зеленський висловив сподівання, що перші переговорні кластери вдасться відкрити на початку наступного року.

Також лідери домовилися про зустріч, яка відбудеться найближчим часом.