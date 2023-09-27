Парламент Болгарии поддержал поставки Украине неисправных ракет С-300

Парламент Болгарии сегодня, 27 сентября, за закрытыми дверями проголосовал нетрадиционной процедурой за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sofia Globe .

Украина сможет их отремонтировать и использовать для защиты своих городов от атак России.

Дебаты продолжались более трех часов, начиная с открытого заседания, а затем перейдя за закрытую дверь, чтобы выслушать главнокомандующего адмирала Эмиля Ефтимова и заместителя командующего ВВС бригадного генерала Петьо Мирчева.

Что получит Украина

Решение, представленное депутатами от ГЕРБ-ОДФ, "Мы продолжаем изменения в демократической Болгарии" и "Движение за права и свободы", предполагает, что Болгария поставит Украине ракеты С-300, а не всю ракетную систему.

Украина получит патроны калибра 5,45 мм из запасов Министерства внутренних дел Болгарии.

"Журналистам пришлось услышать от депутата от ГНС Деляна Пеевского, что решение было одобрено, против которого выступила прокремлевская партия "Возрождение", а Болгарская социалистическая партия покинула палату во время закрытой части заседания", - говорится в материале.

Передача Украине ракет выгодна Болгарии.

Во время открытой части дебатов глава парламентского комитета по обороне Христо Гаджев заявил, что речь идет о вышедших из строя боеприпасах, но которые даже производитель не смог отремонтировать, поскольку они слишком стары.

Гаджев заверил, что количество ракет, которые будут предоставлены Украине, минимально и никоим образом не поставит под угрозу боеготовность болгарской армии.

Дополнительным преимуществом стало то, что для болгарских военнослужащих был исключен риск хранения таких непригодных боеприпасов. Он также добавил, что государству следует сосредоточиться на приобретении новых зенитно-ракетных комплексов.

Что этому предшествовало

Вчера сообщалось, что в парламент Болгарии внесли проект решения о передаче Украине вышедших из строя зенитно-ракетных комплексов С-300 , в основном для использования в качестве запасных частей.

Сторонники проекта решения заявили, что ракетные комплексы С-300 признаны непригодными к эксплуатации, и хотя отремонтировать их в Болгарии невозможно, Украина имеет возможность их использовать.

"Наша страна не имеет необходимых мощностей для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезную угрозу для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии Украина заявила, что имеет возможность принять на вооружение такие дефектные боеприпасы и поставить их на службу в украинский армию", - говорится в пояснительной записке, приложенной к проекту решения.