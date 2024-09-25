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Зеленский обсудил с Мишелем использование замороженных активов РФ

Фото: глава Евросовета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Нью-Йорк встретился с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Они, в частности, обсудили использование замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook и пресс-службу Офиса президента Украины.

Украинский лидер поблагодарил Мишеля за усилия и лидерскую позицию в вопросе поддержки Украины. 

"Я думаю, что с вашей поддержкой наш путь в ЕС будет более быстрым. С вызовами. Но в любом случае мы видим этот свет в ближайшем будущем", - отметил Зеленский. 

Главной темой встречи стали шаги, которые необходимо реализовать, для использования доходов от замороженных российских активов на нужды Украины. 

Глава государства поблагодарил за первый транш в размере 1,5 млрд евро, который получили из доходов от активов России. 

Помимо этого в ходе встречи стороны затронули ситуацию на фронте, военные потребности, шаги для укрепления обороноспособности Украины, а также реализацию совместных обязательств в сфере безопасности. 

Отдельное внимание было уделено дальнейшим санкциям против России и блокировке обхода санкций. 

Что предшествовало

Напомним, ранее Еврокомиссия анонсировала кредит для Украины в размере 35 млрд евро. Его погасят за счет доходов от замороженных активов России.

По словам президента Зеленского, средства в первую очередь направят на энергетический сектор и оборону.

Также за счет таких денег планируется построить бомбоубежища для детей в садиках и школах.

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