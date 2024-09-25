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Зеленський обговорив із Мішелем використання заморожених активів РФ

Фото: голова Євроради Шарль Мішель та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Нью-Йорка зустрівся з головою Євроради Шарлем Мішелем. Вони, зокрема, обговорили використання заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook та пресслужбу Офісу президента України.

Український лідер подякував Мішелю за зусилля та лідерську позицію у питанні підтримки України.

"Я думаю, що з вашою підтримкою наш шлях до ЄС буде швидшим. З викликами. Але в будь-якому випадку ми бачимо це світло у найближчому майбутньому", - зазначив Зеленський.

Головною темою зустрічі стали кроки, які необхідно реалізувати для використання доходів від заморожених російських активів на потреби України.

Глава держави подякував за перший транш у розмірі 1,5 млрд євро, який отримали з доходів від активів Росії.

Крім цього, під час зустрічі сторони торкнулися ситуації на фронті, військових потреб, кроків для зміцнення обороноздатності України, а також реалізації спільних зобов'язань у сфері безпеки.

Окрема увага була приділена подальшим санкціям проти Росії та блокуванню обходу санкцій.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Єврокомісія анонсувала кредит для України у розмірі 35 млрд євро. Його погасять за рахунок прибутків від заморожених активів Росії.

За словами президента Зеленського, кошти в першу чергу спрямують на енергетичний сектор та оборону.

Також за рахунок таких грошей планується побудувати бомбосховища для дітей у садках та школах.

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