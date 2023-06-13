RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с Гросси шаги для минимизации рисков аварии на ЗАЭС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Одной из тем обсуждений стали риски аварии на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Президент в очередной раз подчеркнул, что единственным способом избежать аварию на Запорожской АЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление украинского контроля над станцией.

"В ходе встречи были обсуждены конкретные шаги, которые необходимо предпринять для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС, а также пути взаимодействия с МАГАТЭ для этого", - уточняют в ведомстве.

Оккупация Запорожской АЭС

Напомним, российские оккупанты смогли установить свой контроль над Запорожской АЭС в первые недели полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор они размещают на территории станции свою военную технику, устраивают провокации и обстрелами отключают ЗАЭС от внешнего питания.

Недавно россияне подорвали Каховскую ГЭС. В результате уровень воды в Каховском водохранилище, при помощи которого происходит охлаждение реакторов станции, начал снижаться.

Гросси на прошлой неделе заявлял, что такая ситуация несет угрозу для Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭСМАГАТЭВойна России против Украины