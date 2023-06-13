Зеленский обсудил с Гросси шаги для минимизации рисков аварии на ЗАЭС

Президент в очередной раз подчеркнул, что единственным способом избежать аварию на Запорожской АЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление украинского контроля над станцией.

"В ходе встречи были обсуждены конкретные шаги, которые необходимо предпринять для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС, а также пути взаимодействия с МАГАТЭ для этого", - уточняют в ведомстве.

Оккупация Запорожской АЭС

Напомним, российские оккупанты смогли установить свой контроль над Запорожской АЭС в первые недели полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор они размещают на территории станции свою военную технику, устраивают провокации и обстрелами отключают ЗАЭС от внешнего питания.

Недавно россияне подорвали Каховскую ГЭС. В результате уровень воды в Каховском водохранилище, при помощи которого происходит охлаждение реакторов станции, начал снижаться.

Гросси на прошлой неделе заявлял, что такая ситуация несет угрозу для Запорожской АЭС.