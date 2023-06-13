Зеленський обговорив з Гроссі кроки для мінімізації ризиків аварії на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі. Однією з тем обговорень стали ризики аварії на Запорізькій АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Президент вкотре наголосив, що єдиним способом уникнути аварії на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення українського контролю над станцією.
"Під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно зробити для мінімізації ризиків та недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього", - уточнюють у відомстві.
Нагадаємо, російські окупанти змогли встановити свій контроль над Запорізькою АЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. З того часу вони розміщують на території станції свою військову техніку, влаштовують провокації та обстрілами відключають ЗАЕС від зовнішнього живлення.
Нещодавно росіяни підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього рівень води в Каховському водосховищі, за допомогою якого відбувається охолодження реакторів станції, почав знижуватися.
Гроссі минулого тижня заявляв, що така ситуація несе загрозу для Запорізької АЕС.
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