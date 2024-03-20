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Зеленский обсудил с главой Минобороны Нидерландов усиление ПВО и обеспечение ВСУ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен обсудил вопросы усиления противовоздушной обороны нашей страны, а также обеспечение войск необходимыми видами вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство главы украинского государства.

Во время беседы Зеленский отметил важность того, что Оллонгрен в ходе визита в Украину посетила город Днепр, где "нидерландская делегация имела возможность собственными глазами увидеть разрушительные последствия российского воздушного террора".

В Офисе президента отметили, что глава государства подробно проинформировал нидерландского министра о ситуации на поле боя и актуальных потребностях украинских защитников.

"Особое внимание собеседники уделили усилению украинской системы ПВО, обеспечению артиллерией, бронетехникой и БПЛА, в частности, в рамках совместных проектов", - говорится в публикации.

О роли Нидерландов в истребительной коалиции

Глава государства также отметил ведущую роль Нидерландов в функционировании международной авиационной коалиции и выразил признательность Амстердаму за важное решение о передаче Украине истребителей F-16.

О гарантиях безопасности

Кроме того, Зеленский поблагодарил нидерландскую сторону "за всю поддержку и важные решения для Украины". Так, президент напомнил, что в начале марта государства подписали "достаточно мощный документ в сфере безопасности между странами".

О поддержке Украины

Президент отметил важность фиксации в двустороннем договоре безопасности предоставления Украине военной помощи на 2 миллиарда евро в текущем году, а также мощный военный блок.

Также в ходе переговоров стороны обсудили дальнейшую реализацию евроатлантических устремлений Украины.

Помощь Нидерландов для Украины

Ранее сообщалось, что 1 марта президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Харькове приняли участие в заседании военного кабинета.

В тот же день Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ содержит мощный военный блок, который предусматривает передачу Украине современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности в течение следующих 10 лет.

Также Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут катера и десантные катера, также будут выделены средства на закупку боеприпасов.

Напомним, что в ноябре 2023 года Амстердам объявил о планах предоставления дополнительной помощи на сумму 2,5 млрд евро для поддержки Украины в 2024 году.

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