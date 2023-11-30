Нидерланды предоставят дополнительную помощь Украине на 2,7 млрд евро в 2024 году

Нидерланды объявили о планах по предоставлению дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в ее войне с Россией в следующем году.

Об этом заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Нидерланды продолжат оказывать Украине поддержку, сколько потребуется и как потребуется", - заявила она на 30-м заседании Совета министров (ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье.

Министр сказала, что Нидерланды "рады объявить, что мы поддержим Украину дополнительным пакетом помощи в размере 2,5 миллиарда евро на 2024 год".

Это произошло после того, как министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что военная помощь поможет удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и поддержать платформы и системы, уже поставленные в страну.

Поддержка Украины от Нидерландов

Нидерланды являются одним из союзников Украине в войне с российской агрессии. Амстердам предоставляет Украине не только военную, но и экономическую помощь.

К примеру, недавно Нидерланды объявили о передаче нового пакета военной помощи, в который вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.

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