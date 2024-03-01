Зеленский провел с Рютте военный кабинет в Харькове: что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Харькове приняли участие в заседании военного кабинета в пятницу, 1 марта. Обсуждали, в частности, ситуацию на фронте и потребности ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Как сообщается, Зеленский и Рютте пообщались с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком.
Представители украинской армии рассказали о текущей ситуации на поле боя, особенностях российских воздушных обстрелов.
Также командующие проинформировали о критических потребностях сил обороны в снарядах, средствах ПВО и бронетехнике.
Отдельно обсудили потребности сил ПВО для защиты Харькова.
Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Киевом и Амстердамом.
Соглашение закрепляет решение Амстердама продолжать сотрудничать с целью дальнейшего предоставления и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии столько, сколько будет необходимо.
Документ будет действовать в течение десяти лет с даты подписания.
В частности зафиксировано предоставление со стороны Нидерландов военной помощи на 2 млрд евро в 2024-м и продолжение поддержки в течение следующих 10 лет.
"Документ содержит мощный военный блок, который предусматривает предоставление Украине современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности. Приоритет - в предоставлении ПВО, артиллерии, бронетехники, в поддержке морских и дальнобойных возможностей и, в частности, Воздушных сил", - пишет пресс-служба ОП.
В невоенной сфере предполагается усиление помощи Украине в:
- направлении экономического восстановления и восстановления;
- противодействия гибридным угрозам;
- в области разведки, кибернетической и информационной безопасности;
- в сфере борьбы с оргпреступностью;
- области критической инфраструктуры.
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