Зеленский провел с Рютте военный кабинет в Харькове: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Харькове приняли участие в заседании военного кабинета в пятницу, 1 марта. Обсуждали, в частности, ситуацию на фронте и потребности ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как сообщается, Зеленский и Рютте пообщались с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком.

Представители украинской армии рассказали о текущей ситуации на поле боя, особенностях российских воздушных обстрелов.

Также командующие проинформировали о критических потребностях сил обороны в снарядах, средствах ПВО и бронетехнике.

Отдельно обсудили потребности сил ПВО для защиты Харькова.

Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Киевом и Амстердамом.

Соглашение закрепляет решение Амстердама продолжать сотрудничать с целью дальнейшего предоставления и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии столько, сколько будет необходимо.

Документ будет действовать в течение десяти лет с даты подписания.

В частности зафиксировано предоставление со стороны Нидерландов военной помощи на 2 млрд евро в 2024-м и продолжение поддержки в течение следующих 10 лет.

"Документ содержит мощный военный блок, который предусматривает предоставление Украине современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности. Приоритет - в предоставлении ПВО, артиллерии, бронетехники, в поддержке морских и дальнобойных возможностей и, в частности, Воздушных сил", - пишет пресс-служба ОП.

В невоенной сфере предполагается усиление помощи Украине в: