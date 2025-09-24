ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский обсудил с Бербок ключевые приоритеты Украины на сессии Генассамблеи ООН

Нью-Йорк, Среда 24 сентября 2025 04:50
UA EN RU
Зеленский обсудил с Бербок ключевые приоритеты Украины на сессии Генассамблеи ООН Фото: президент Украины Владимир Зеленский и Анналена Бербок (Zelenskiy/Official)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский поблагодарил Бербок за разговор и четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президент обсудил ключевые приоритеты Украины на 80-й сессии: внимание Генеральной Ассамблеи ООН к ситуации на наших оккупированных территориях, поддержку обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека на оккупированных территориях", - отмечается в сообщении.

Также глава государства обсудил с Бербок работу Украины с партнерами над инициированием и продвижением проекта резолюции, которая осуждает похищение и депортацию детей.

Визит Зеленского в Нью-Йорк

Во вторник, 23 сентября, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

В рамках визита глава государства провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили перспективы завершения войны в Украине.

По результатам встречи, Зеленский сообщил, что Трамп изменил отношение к ситуации в Украине. В частности, президент США осознал невозможность обмена территориями Украины с Россией.

Кроме того, президент считает, что Трамп способен даже изменить отношение к войне президента Китая Си Цзиньпина.

Кроме того, Зеленский встретился с Наследным принцем Лихтенштейна Алоизом и обсудил гуманитарные вопросы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Война в Украине
Новости
Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые детали
Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые детали
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит