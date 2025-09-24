Зеленский: обсудили с Трампом несколько перспективных идей для мира

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом перспективы завершения войны, возвращение похищенных Россией украинских детей и поставки оружия западными партнерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
Глава государства констатировал продуктивную встречу с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН и выразил благодарность президенту США за такую возможность.
Президент также высоко оценил встречу первых леди стран Мелании Трамп и Елены Зеленской, во время которой обсуждалась судьба похищенных Россией украинских детей, а также "поддержке наших усилий в защите жизни".
"Мы обсудили несколько перспективных идей для приближения мира, и надеюсь, что они дадут быстрые результаты. В частности, коснулись программы PURL, которая уже хорошо работает, а также потенциальных проектов в рамках этой инициативы", - отметил Зеленский.
Он также поблагодарил президента Дональда Трампа за сильное сотрудничество с США.
"Господин Президент четко понимает ситуацию и хорошо осведомлен обо всех аспектах этой войны. Мы высоко ценим его решимость помочь завершить эту войну", - добавил Зеленский.
Во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа.
Накануне саммита, Зеленский рассказал американскому коллеге, что ВСУ освободили 360 км2 территории и взяли в плен много российских военных.
После встречи, в соцсети Truth Social Трамп написал, что с помощью стран Европы, Украина способна отвоевать свою территориальную целостность и даже "пойти дальше".
В то же время, глава Белого дома предположил, что война в Украине может продолжаться еще долго.
