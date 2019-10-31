Президент України Володимир Зеленський у листопаді відвідає Литву, де зустрінеться з главою держави Гітанасом Науседою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, рішення було прийнято під час зустрічі заступника керівника Офісу президента з головним зовнішньополітичним радником Президента Литви в четвер, 31 жовтня.

"Під час зустрічі було приділено обговоренню змістовного наповнення офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Литовської Республіки на запрошення Президента Гітанаса Науседи, який запланований на листопад 2019 року, та проведення в його рамках чергового засідання Ради Президентів України та Литви", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 жовтня Зеленський провів зустріч з президентом Латвії Егілсом Левітсом, прем'єр-міністром Кришьянисом Кариньшем і спікером парламенту Інаром Мурнієце, а також з представниками української громади. Латвія підтримала України в питаннях "Північного потоку - 2".

Також РБК-Україна писало, що Зеленський відвідав Японію з робочим візитом. Зокрема, український президент взяв участь у церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто. Японія заявила про готовність сприяти відновленню миру в Україні.