Зеленський розпочав зустріч з президентом Латвії

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Після завершення зустрічі пройдуть переговори між українською та латвійською делегаціями

Президент України Володимир Зеленський у Ризі розпочав зустріч з президентом Латвії Егилсом Левитсом. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Повідомляється, що офіційна зустріч між президентами відбулася у Ризького замку - офіційної резиденції президента Латвії.

"Після завершення зустрічі пройдуть переговори української та латвійської делегацій під головуванням президентів двох країн. За результатами зустрічі заплановано спілкування Володимира Зеленського та Егилса Левитса з представниками засобів масової інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в рамках візиту до Латвії Зеленський проведе зустріч з президентом Латвії Егилсом Левитсом, прем'єр-міністром Кришьянисом Кариньшем і спікером парламенту Інаром Мурнієце. Також президент України в Ризі зустрінеться з представниками української громади в Латвії.

Крім цього, відповідно до програми візиту Зеленського в Латвію, він візьме участь в урочистій церемонії покладання квітів до пам'ятника Свободи, відвідає Ризьку українську середню школу та музей окупації Латвії, огляне пам'ятник українському поету і художнику Тарасу Шевченку.