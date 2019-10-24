Японія продовжить сприяти відновленню миру в Україні

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Міністри також обговорили безпекову ситуацію на Донбасі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з Міністром закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі, який зазначив готовность уряду Японії продовжити надавати сприяння щодо відновлення миру і стабільності в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства у Twitter.

Повідомляється, що у ході зустрічі міністри підтвердили високий рівень партнерства між державами та наголосили про готовность обох сторін до подальшого посилення двосторонньої співпраці у політичній, економічній, безпековій, гуманітарній та інших сферах.

"Міністри також обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо досягнення прогресу у мирному врегулюванні", - йдеться у повідомленні.

У відомості зазначили, що Пристайко висловив вдячність уряду Японії за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, всебічних реформ у державі, а також фінансову, експертну та гуманітарну допомогу.

"Міністр закордонних справ України також запросив Тосіміцу Мотегі здійснити офіційний візит в Україну. Тосіміцу Мотегі, у свою чергу, вкотре підтвердив позицію офіційного Токіо щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Також міністр закордонних справ Японії наголосив на готовності уряду Японії продовжити надавати сприяння у відновленні миру і стабільності в Україні, імплементації реформ, реалізації інфраструктурних проектів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Японії бере участь в інтронізації японського імператора Нарухіто.

Як повідомляє РБК-Україна, у рамках першого дня візиту до Токіо Зеленський заявив про необхідність продовження розгляду питання Японією щодо безвізового режиму для українців.