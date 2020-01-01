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Президент у привітанні побажав миру Україні та згадав про повернення територій

Новини » Політика     01.01.2020 - 00:27
Президент у привітанні побажав миру Україні та згадав про повернення територій
Фото: Володимир Зеленський (скріншот)

Зеленський закликав поважати українців в усіх куточках країни

Президент України Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав про повернення українських територій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Він зазначив, що національною ідеєю має стати уміння жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни.

"Адже ми уявляємо його однаково: це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території... Миру всім нам. І давайте пам'ятати, що любити Україну - означає любити всіх українців, в якому куточку нашої країни вони не народилися", - сказав Зеленський.

Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського.

«У нашій історії чимало епізодів, які нас об’єднують. Та ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю», – Володимир Зеленський разом із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками вітає українців з новорічними святами.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 31 грудня 2019 р.

Нагадаємо, крім Зеленського, в привітанні взяли участь українські актори, співаки, які представляли різні регіони України. Також на відео присутній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який побажав "щастя в макроекономічній стабільності".

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підбив підсумки роботи Кабінету міністрів за 2019 рік. Він зазначив, що уряд працював і працює над тим, щоби люди відчули зміни не через 3-5 років, а вже зараз.

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