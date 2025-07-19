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Зеленский: новый состав СНБО готовит первые решения

Суббота 19 июля 2025 20:46
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Зеленский: новый состав СНБО готовит первые решения Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины уже готовит свои первые решения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Сегодня же я говорил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Состав СНБО обновлен. И уже готовим первые решения нового состава. В частности, санкции - будут вскоре", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский проинформировал, что готовятся решения для активизации экономических отношений. Уже завтра глава государства проговорит детали с премьер-министром Юлией Свириденко.

"Готовим решение на понедельник", - резюмировал президент.

Перезагрузка СНБО и смена правительства

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова новым секретарем СНБО Украины. До этого Умеров занимал должность министра обороны.

Кроме того, сегодня глава государства обновил состав Совета национальной безопасности и обороны.

Данные изменения случились после того, как на днях в Украине сменили правительство. В частности, новым премьером стала Юлия Свириденко.

С полным обновленным списком Кабмина - можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский СНБО
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