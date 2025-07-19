Зеленский: новый состав СНБО готовит первые решения

Новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины уже готовит свои первые решения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Сегодня же я говорил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Состав СНБО обновлен. И уже готовим первые решения нового состава. В частности, санкции - будут вскоре", - заявил президент. Кроме того, Зеленский проинформировал, что готовятся решения для активизации экономических отношений. Уже завтра глава государства проговорит детали с премьер-министром Юлией Свириденко. "Готовим решение на понедельник", - резюмировал президент.