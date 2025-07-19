Зеленський: новий склад РНБО готує перші рішення

Новий склад Ради національної безпеки і оборони України вже готує свої перші рішення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Сьогодні ж я говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Склад РНБО оновлено. І вже готуємо перші рішення нового складу. Зокрема, санкції – будуть незабаром", - заявив президент.

Крім того, Зеленський поінформував, що готуються рішення для активізації економічних відносин. Вже завтра глава держави проговорить деталі з премʼєр-міністром Юлією Свириденко.

"Готуємо рішення на понеділок", - резюмував президент.