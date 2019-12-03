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У Раді не будуть приймати новий закон про особливий статус Донбасу

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 21:27
У Раді не будуть приймати новий закон про особливий статус Донбасу
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Через дефіцит часу буде продовжено діючий закон

У Верховній раді планується розгляд нового закону про особливий статус Донбасу. Про це під час візиту на саміт НАТО в Лондон повідомив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, через дефіцит часу доведеться продовжувати дію чинного закону про особливий статус Донбасу.

"Мабуть в силу багатьох причин, зокрема дефіциту часу, доведеться перейти до продовження дії (нинішнього закону про особливий статус Донбасу - ред.) або до його доопрацювання за результатами зустрічі лідерів нормандського формату, до якої залишилася фактично тиждень", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий закон про особливий статус Донбасу почнуть готувати після зустрічі в нормандському форматі. У комітеті Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомили, що новий законопроект почне розроблятися 10-11 грудня.

Також повідомлялося, що під час саміту "нормандської четвірки" головною метою буде затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в тому числі закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно з "формулою Штайнмайера", обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованій частиною Донбасу.

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