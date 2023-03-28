Зеленский пообщался с Дудой: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с польским коллегой Анджеем Дудой и рассказал ему о ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Зеленского в Телеграмме .

"Обсудили актуальные оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее время. Готовимся к важным мерам", - сказал Зеленский.

Он отметил, что обсудил с Дудой ход боевых действий и ситуацию на отдельных участках фронта.

Напомним, что на днях Дуда заявил, что Украина скоро получит первые истребители МиГ-29.

Кроме того, в Польше государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют увеличить производство боеприпасов для армии Польши и Украины.

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