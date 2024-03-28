Шольц: Германия не будет отправлять Украине ни Taurus, ни военных
Германия, помимо помощи Украине, сделает все возможное, чтобы предотвратить войну между Российской Федерацией и НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца в интервью местному изданию Märkische Allgemeine.
Как отметил Шольц, как глава правительства, он берет на себя ответственность за вопросы войны и мира, а также безопасности в Европе.
"Это также касается вопроса Taurus. Кроме мощной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы война не развернулась - то есть война между Россией и НАТО", - заявил канцлер.
Он добавил, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в Украину и отметил, что Берлин тщательно взвешивает каждую поставку оружия Киеву.
Шольц отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, в связи с чем российскому диктатору Владимиру Путину не стоит рассчитывать на ослабление помощи Киеву.
Taurus для Украины
Еще в прошлом году Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, способные поражать цель на расстоянии 500 километров. Впрочем, Берлин избегает этого вопроса, а лично Шольц выступает против из-за, что для таких поставок якобы нужно будет присутствие немецких солдат на местах.
В том числе канцлер заявлял, что неправильное использование ракет может привести к удару по одной из целей в Москве.
Тем временем лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Германии Торстен Фрай считает, что Шольц в конце концов согласится на поставку крылатых ракет.
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