Шмыгаль: Украина предлагает поэтапно вводить санкции против "Росатома"

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на конференции послов Украины.

"В первый этап ввести персональные санкции в отношении представителей Росатома. Второй этап - ввести частичные санкции на поставки российского ядерного топлива и российских технологий. Например, ввести квоту 50% к 2025 году. И далее с 25-го или 26-го ввести 100% санкции на поставку российских ядерных технологий, российского ядерного топлива.", - сказал Шмыгаль.

По его словам, такие шаги будут восприниматься гораздо легче, чем "негибкий и жесткий подход к внедрению всего".

Премьер подчеркнул, что российская металлургия, алмазы, ценовой потолок на газ и нефть также не должны оставаться без внимания санкционного давления.

"Санкции - не менее важный инструмент, чем оружие. К сожалению, сегодня видим, что Россия адаптируется к санкциям. Они находят пути поставки высокотехнологичных продуктов для производства своего оружия. Они, к сожалению, не реагируют на предупреждение ядерного шантажа" - отметил Шмыгаль.

Санкции против "Росатома"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России. В том числе против "Росатома".

"Внимание мира, каждой страны, каждого лидера и конкретное, ощутимое давление на Россию - все это комплекс очень нужных вещей, чтобы не допустить радиационных инцидентов на ЗАЭС. В частности, уже сейчас нужно начать работу над 12-м пакетом санкций Евросоюза", - заявил он.