Зеленский назвал потери Украины в войне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, которые погибли на поле боя", - рассказал он.

Кроме того, по словам президента, 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50% раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные.

"Одно из ключевых различий между российской армией и Силами обороны Украины - это уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше. Мы в Украине благодарны за это каждому и каждой, кто помогает развивать медицину в нашей армии и спасает наших раненых, осуществляет реабилитацию", - отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что "с сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас".