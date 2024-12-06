РФ теряла этой осенью более 50 солдат за километр квадратный захвата территории, - ISW

Кремль продолжает нести значительные потери в живой силе, чтобы добиться тактических успехов в Донецкой области. Только за эту осень враг в ходе наступлений потерял почти 126 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Для начала аналитики привели последние данные Минобороны Британии. Там 5 декабря сообщили, что в ноябре 2024 года средние ежедневные потери российского личного состава достигли нового исторического максимума - 1523 жертвы в сутки.

Помимо этого, 28 ноября войска РФ впервые понесли чуть более 2000 потерь за один день. Согласно оценкам, общие потери россиян в ноября составили 45 690 солдат. Минобороны Британии в свою очередь отметило, что ноябрь 2024 года стал пятым месяцем подряд, когда российские потери увеличились.

Подсчеты ISW

Как пишут аналитики, они обнаружили геолокационные доказательства, позволяющие оценить, что войска РФ в ноябре продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день. В общем сложности, за этот месяц оккупанты захватили 839 квадратных километров. Речь идет о продвижении как в Украине, так и в Курской области.

До этого в ISW сообщали, что российские войска понесли возросшие потери в сентябре и октябре 2024 года. За этот период враг потерял 80 110 военных, чтобы захватить примерно 1517 квадратных километров в Украине и в Курской области.

Таким образом, россияне понесли примерно 125 800 потерь в живой силе в период интенсивных наступательных операций в сентябре, октябре и ноябре 2024 года. В обмен на такие жертвы Кремль получил 2356 квадратных километров завоеваний.

Также аналитики подсчитали эти же потери с иного ракурса. Согласно подсчету, враг терял примерно 53 солдата за один километр захваченной территории.