За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1460 солдат и систему ПВО, - ВСУ
За сутки с 8 на 9 декабря, российская армия потеряла на фронте 1460 солдат, 36 боевых бронированных машин и 3 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 753 370 (+1460) человек ликвидировано;
- танков - 9519 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 19 571 (+36) ед;
- артиллерийских систем - 21 058 (+3) ед;
- РСЗО - 1253 ед;
- средства ПВО - 1023 (+1) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 071 (+29) ед;
- крылатых ракет - 2857 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30 965 (+17) ед;
- специальной техники - 3635 (+2) ед.
Ситуация на фронте
По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ имели успех около Великой Новоселки и в Курской области. Однако россияне давят возле Купянска, Покровска и Торецка.
Аналитики ISW считают, что российские захватчики не откажутся от захвата Покровска даже ценой серьезных потерь.
Тем временем Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для реактивных систем HIMARS.
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