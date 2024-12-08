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За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1460 солдат и систему ПВО, - ВСУ

Воскресенье 08 декабря 2024 07:39
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За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1460 солдат и систему ПВО, - ВСУ Фото: армия захватчиков несет колоссальные потери на войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 8 на 9 декабря, российская армия потеряла на фронте 1460 солдат, 36 боевых бронированных машин и 3 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 753 370 (+1460) человек ликвидировано;
  • танков - 9519 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 571 (+36) ед;
  • артиллерийских систем - 21 058 (+3) ед;
  • РСЗО - 1253 ед;
  • средства ПВО - 1023 (+1) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 071 (+29) ед;
  • крылатых ракет - 2857 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30 965 (+17) ед;
  • специальной техники - 3635 (+2) ед.

За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1460 солдат и систему ПВО, - ВСУ

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ имели успех около Великой Новоселки и в Курской области. Однако россияне давят возле Купянска, Покровска и Торецка.

Аналитики ISW считают, что российские захватчики не откажутся от захвата Покровска даже ценой серьезных потерь.

Тем временем Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для реактивных систем HIMARS.

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За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1460 солдат и систему ПВО, - ВСУ
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1460 солдат и систему ПВО, - ВСУ
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