Зеленский назвал расходы на оборону за три года войны и долю помощи США
Украина за три года войны потратила 320 млрд долларов на вооружения. Из этой суммы США предоставили оружия на 67 млрд долларов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-конференции.
"Я думаю, что надо разобраться с помощью. У нас абсолютные цифры. Нам война стоила 320 млрд долларов 120 млрд - это мы, народ Украины, 200 млрд - это США и ЕС", - сказал Зеленский.
Как отметил президент, он говорит о вооружениях: "это пакет вооружений 320 млрд долларов".
"Всего США отдельно дали нам около 67 млрд - то что мы получили оружием. И мы получили плюс 31,5 млрд - это финансовая помощь в бюджет", - сказал он.
Помощь Запада
По данным Кильского института, страны Запада предоставляют Украине небольшую, но стабильную помощь в размере 80 млрд евро в год.
Всего за три года Украине было выделено около 267 млрд евро помощи. Из общей суммы около 130 млрд евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 млрд евро (44%) на финансовую поддержку и 19 млрд евро (7%) на гуманитарную помощь.
Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине, выделив 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи. США выделили 64 млрд евро военной помощи, а также 50 млрд евро финансовых и гуманитарных ассигнований.
Как заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, без поддержки США Киеву будет трудно противостоять российской агрессии.