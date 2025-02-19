Зеленський назвав витрати на оборону за три роки війни та частку допомоги США

Україна за три роки війни витратила 320 млрд доларів на озброєння. З цієї суми США надали зброї на 67 млрд доларів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на пресконференції .

"Я думаю, що треба розібратися з допомогою. У нас абсолютні цифри. Нам війна коштувала 320 млрд доларів 120 млрд - це ми, народ України, 200 млрд - це США І ЄС", - сказав він.

Як зазначив президент, він говорить про зброю: "це пакет зброї 320 млрд доларів".

"Всього США окремо дали нам біля 67 млрд - те що ми отримали зброєю. І ми отримали плюс 31,5 млрд - це фінансова допомога в бюджет", - сказав він.

Допомога Заходу

За даними Кільського інституту, країни Заходу надають Україні невелику, але стабільну допомогу в розмірі 80 млрд євро на рік.

Загалом за три роки Україні було виділено близько 267 млрд євро допомоги. Із загальної суми близько 130 млрд євро (49%) було виділено на військову допомогу, 118 млрд євро (44%) на фінансову підтримку і 19 млрд євро (7%) на гуманітарну допомогу.

Європа загалом явно обігнала США за обсягом допомоги Україні, виділивши 70 млрд євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також 62 млрд євро військової допомоги. США виділили 64 млрд євро військової допомоги, а також 50 млрд євро фінансових і гуманітарних асигнувань.