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Зеленский назвал условие поездки на саммит НАТО: не хочу участвовать в политическом театре

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участие в июльском саммите НАТО, если там не будет гарантий безопасности или сигналов о членстве в Альянсе.

Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами в ответ на вопрос РБК-Украина.

Он отметил, что саммит НАТО 11-12 июля в Вильнюсе является хорошей площадкой для подписания документа о гарантиях безопасности для Украины.

"В противном случае, если у нас нет гарантий, если у нас нет сигналов о нашем будущем по поводу членства в Альянсе, то что нам там делать? Зачем нас зовут на этот саммит?", - добавил Зеленский.

По его словам, он не видит смысла в подобных встречах, если Украина не получит гарантий безопасности на бумаге.

"Когда мы приезжаем на саммит в Вильнюс, это четкий сигнал нашему обществу, что нас там видят. Я не хочу в этом политическом театре участвовать. Я хочу, чтобы наши люди знали, какой будет вызов", - подчеркнул президент.

Участие Зеленского в саммите НАТО

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на саммит Альянса в Вильнюсе.

Позже посол Украины в Литве Петр Бешта рассказал о намерении президента посетить встречу лидеров стран НАТО.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уточнила, что окончательное решение об участии Зеленского еще не принято.

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