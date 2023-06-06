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Зеленський назвав умову поїздки на саміт НАТО: не хочу брати участь у політичному театрі

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський не братиме участі в липневому саміті НАТО, якщо там не буде гарантій безпеки або сигналів щодо членства в Альянсі.

Про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання РБК-Україна.

Він зазначив, що саміт НАТО 11-12 липня у Вільнюсі є добрим майданчиком для підписання документа про гарантії безпеки для України.

"Інакше, якщо у нас немає гарантій, якщо у нас немає сигналів про наше майбутнє з приводу членства в Альянсі, то що нам там робити? Навіщо нас звуть на цей саміт?", - додав Зеленський.

За його словами, він не бачить сенсу у подібних зустрічах, якщо Україна не отримає гарантій безпеки на папері.

"Коли ми приїжджаємо на саміт до Вільнюса, це чіткий сигнал нашому суспільству, що нас там бачать. Я не хочу в цьому політичному театрі брати участь. Я хочу, щоб наші люди знали, який буде виклик", - наголосив президент.

Участь Зеленського у саміті НАТО

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що запросив президента України Володимира Зеленського приїхати на саміт Альянсу у Вільнюсі.

Згодом посол України в Литві Петро Бешта розповів про намір президента відвідати зустріч лідерів країн НАТО.

При цьому віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина уточнила, що остаточного рішення про участь Зеленського ще не ухвалено.

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Володимир ЗеленськийНАТОВійна Росії проти України