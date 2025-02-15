Зеленский о соглашении с США по "редкоземам": мы все еще разговариваем

Украина продолжает диалог с США по соглашению о редкоземельных минералах. Процесс обсуждения продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава государства добавил, что процесс обсуждения с американской стороной продолжается.

"Мы все еще разговариваем. В нашей истории, вы знаете, было много разнообразных разговоров с разными администрациями США. Даже в мой первый год мы вели много разных диалогов", - сказал он.

Соглашение о "редкоземах"

Напомним, США обсуждают с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве. Его представил украинской стороне министр финансов США Скот Бессент, который на этой неделе посетил Украину.

Как сообщают СМИ, соглашение включает доступ США к стратегически важным редкоземельным металлам в Украине.

Украина должна была доработать проект соглашения. В украинской делегации в Мюнхене сообщили РБК-Украина 14 февраля, что Украина передала доработанный проект меморандума США.

В тот же день журналист Washington Post заявил, что США якобы предлагают, чтобы Украина передала права на половину редкоземельных минералов. По его словам, Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение.

Издание NBC News также указывает, что у Трампа предложили Украине предоставить США 50% прав на редкоземельные металлы, но выразили готовность разместить американские войска для охраны ископаемых.

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