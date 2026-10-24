Зеленский назвал условия, на которых готов подписать сделку о завершении войны

Во время беседы ведущий спросил у президента, готов ли он заключить сделку, если бы сегодня у него была такая возможность, на что Зеленский ответил: "Да, я бы это сделал".

На уточняющий вопрос, что для этого бы потребовалось, и готов ли глава государства пойти на соглашение, если в теории ему пришлось бы отказаться от 25% территории Украины, президент возразил. Он подчеркнул, что россияне захватили меньше территории, а когда речь идет о 25% - это означает выход Украины из Донбасса.

"Они не оккупировали 25% нашей территории. Когда кто-то говорит о 25% это означает, что мы должны самостоятельно уйти со своей территории Донбасса. И это означало бы, что да, они будут контролировать 25%. Сейчас они контролируют 19,3%", - сказал украинский лидер.

Далее журналист переспросил, заключил ли бы Зеленский сделку именно на таких условиях, на что он ответил, что готов к окончанию войны по нынешней линии фронта.

"Что ж, мы готовы остановить эту войну как можно скорее... Заморозили бы по линии соприкосновения", - заявил он, добавив, что Украина не согласится с предложениями о том, чтобы временно оккупированные территории стали российской территорией (вероятно, речь о юридическом аспекте).

Также в ходе интервью были затронуты темы ограничения скорости Starlink, дефицит-ракет Patriot и временное отсутствие разведданных по баллистике.

Президент сообщил, что скорость Starshield до сих пор ограничена, а за последние 90 дней Украина получила от своего стратегического партнера всего 24 ракеты Patriot. На вопрос, помешали ли США Европе отправить Украине ракеты, Зеленский уточнил, что Вашингтон не подписал соглашение.

На этом фоне он подчеркнул, что Украина не может сейчас позволить себе слабого президента, поэтому на любое давление он будет отвечать и иногда может быть не совсем вежливым.

"В такой ситуации я должен быть сильным. Украина не может позволить себе слабого президента сейчас. Возможно, после войны - любого... Но сейчас, если Украина хочет выжить, ей нужна сильная армия, сильный президент и сильный народ... Поэтому наша реакция такая жесткая. Поэтому на любое давление на меня... я конечно, буду отвечать. Потому что иначе нас съедят... (России - ред.) проще, потому что мы меньше... Но с нами, с народом Украины, все не так просто. Поэтому иногда я, возможно, бываю не очень вежливым", - сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства ответил, чувствует ли себя преданным Соединенными Штатами на фоне последних событий. По его словам, есть чувство отсутствия поддержки.

На вопрос, что пошло не так в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский заявил, что "дружить" с диктатором РФ Владимиром Путиным - это личное решение Трампа. Он предполагает, что у лидеров США и России "довольно хорошие отношения".