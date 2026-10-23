Война в Украине на самом деле касается только Донбасса, - Рубио

В США считают, что только решение проблемы Донбасса может приблизить конец войны России против Украины. Стороны должны пойти на уступки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марка Рубио, передает журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу в Х.

Донбасс является ключевым в войне

Рубио описал реалистический путь прекращения полномасштабной войны России против Украины.

"Это очень сложный конфликт, и я знаю, что президент (США Дональд Трамп - ред.) посвятил ему огромное количество времени. У нас есть люди, которые целый день ничего не делают, кроме как пытаются найти способ изменить ситуацию и преодолеть эти разногласия", - говорит Рубио.

Госсекретарь отметил, что имеет свое мнение о том, что такое война в Украине.

"Я бы просто сказал вам, что эта война - люди постоянно говорят о том, что это война в Украине. Эта война касается Донбасса. Она касается одного региона страны", - уверен он.

Дипломат добавил, что Донбасс занимает около 11% одной части Украины, которую Россия хочет и не может захватить военным путем.

"Украина тоже не желает ее отдавать. И у них есть веские причины, почему они не хотят этого делать - ради суверенитета и собственной безопасности в долгосрочной перспективе", - уточнил он.

Надо договариваться

Рубио задался вопросом, возможна ли какая-то компромиссная ситуация или России и Украине придется пойти на определенные уступки, чтобы закончить войну.

"Эта война не будет решена военным путем, а закончится только дипломатическим. Можно ли добиться результата, при котором обе стороны получат определенную выгоду , но также пойдут на уступки и положат конец этому?" – говорит госсекретарь США.

По словам Рубио, это невозможно сделать, если обе стороны не будут за столом переговоров. Так что США "рады сыграть роль посредника". Хотя просто вовлечение Украины и РФ в переговоры не решит эту проблему.

"Но у нас нет шансов решить ее, если мы не сможем привлечь их к переговорам", - отметил Рубио.

Чего хочет Путин

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно в обмен на начало мирных переговоров с Украиной требовал, чтобы ВСУ отошли из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, Украине нужно отказаться от вступления в НАТО.

Такой ультиматум связан с тем, что враг не может силой захватить эти регионы.