Война в Украине на самом деле касается только Донбасса, - Рубио
В США считают, что только решение проблемы Донбасса может приблизить конец войны России против Украины. Стороны должны пойти на уступки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марка Рубио, передает журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу в Х.
Донбасс является ключевым в войне
Рубио описал реалистический путь прекращения полномасштабной войны России против Украины.
"Это очень сложный конфликт, и я знаю, что президент (США Дональд Трамп - ред.) посвятил ему огромное количество времени. У нас есть люди, которые целый день ничего не делают, кроме как пытаются найти способ изменить ситуацию и преодолеть эти разногласия", - говорит Рубио.
Госсекретарь отметил, что имеет свое мнение о том, что такое война в Украине.
"Я бы просто сказал вам, что эта война - люди постоянно говорят о том, что это война в Украине. Эта война касается Донбасса. Она касается одного региона страны", - уверен он.
Дипломат добавил, что Донбасс занимает около 11% одной части Украины, которую Россия хочет и не может захватить военным путем.
"Украина тоже не желает ее отдавать. И у них есть веские причины, почему они не хотят этого делать - ради суверенитета и собственной безопасности в долгосрочной перспективе", - уточнил он.
Надо договариваться
Рубио задался вопросом, возможна ли какая-то компромиссная ситуация или России и Украине придется пойти на определенные уступки, чтобы закончить войну.
"Эта война не будет решена военным путем, а закончится только дипломатическим. Можно ли добиться результата, при котором обе стороны получат определенную выгоду , но также пойдут на уступки и положат конец этому?" – говорит госсекретарь США.
По словам Рубио, это невозможно сделать, если обе стороны не будут за столом переговоров. Так что США "рады сыграть роль посредника". Хотя просто вовлечение Украины и РФ в переговоры не решит эту проблему.
"Но у нас нет шансов решить ее, если мы не сможем привлечь их к переговорам", - отметил Рубио.
Чего хочет Путин
Российский диктатор Владимир Путин неоднократно в обмен на начало мирных переговоров с Украиной требовал, чтобы ВСУ отошли из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, Украине нужно отказаться от вступления в НАТО.
Такой ультиматум связан с тем, что враг не может силой захватить эти регионы.
Ранее РБК-Украина писало, что Рубио отверг обвинения в том, что из-за отказа передавать разведданные погибают украинцы. Также он отрицал умышленное ограничение военной помощи.
Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе от применения санкций против России по "закону Грэма", чтобы в течение 60 дней проанализировать их возможное влияние на экономику. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.