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Трамп пригрозил Украине и России пошлинами, если не будет мира

00:00 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Трамп пригрозил Украине и России пошлинами, если не будет мира Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы ввести против Украины и России пошлины, если страны не заключат мирную сделку. В то же время он усомнился в эффективности своей идеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Magno News.

По словам Трампа, механизм пошлин помог США завершить пять войн. В связи с этим глава Белого дома предположил, что возможно Вашингтону стоит сделать то же самое в отношении Украины и России.

"Мы завершили пять войн благодаря пошлинам. Я сказал: "Если вы продолжите воевать, мы введём против вас пошлину в размере 200%", - и они прекратили воевать. Нам, наверное, стоит немедленно сделать то же самое с Украиной и Россией. Мне это даже не приходило в голову", - сказал президент США.

Однако сразу после этого он усомнился, что пошлины заставят закончить войну России против Украины. Трамп объяснил это тем, что США имеют недостаточную торговлю с Киевом и Москвой, чтобы это имело влияние.

"Мы недостаточно много покупаем у них, чтобы так поступить, поэтому это не сработает", - резюмировал глава Белого дома.

Что еще важно знать

Отметим, что это заявление Трамп сделал на предвыборном митинге. В ходе этого выступления он также выразил надежду, что война России против Украины близка к завершению, и что США закончат эту "катастрофу".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что уже в первой половине ноября между Украиной, США и Россией пройдет трехсторонняя встреча. Возобновление мирных переговоров подтвердили и в Кремле, заявив, что местом встречи станет Абу-Даби.

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